Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:41

«Мы предложили турецкой стороне свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, и вопрос сейчас находится на рассмотрении турецкой стороны», - заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на встрече с журналистами по итогам 17-й международной встречи по Сирии в Нур-Султане. После некоторых заявлений дипломатов долго приходится думать, что же это все-таки было: то ли тонкий сарказм, то и толстая шутка? Вот и сейчас слова российского спецпредставителя по Сирии вызывают аналогичную реакцию.

В непростых российско-турецких отношениях «сирийский кейс» и его важная составляющая, «вопрос Идлиба», является одним из самых болезненных. Причем позиции сторон здесь диаметрально противоположны: Москва настаивает на том, чтобы идлибская зона перешла под контроль Асада. Анкара же считает, что эту территорию трогать совершенно не нужно. Причем турецкая позиция выглядит совершенно логичной по целому ряду причин. Прежде всего жизнь там вполне себе налаживается. Те, кого Москва считает «террористами» только потому, что они отказываются сдаваться на милость Асада и его клики, уверенно строят мирную жизнь без карателей из Дамаска и иранских прокси. Удары с воздуха российских военно-космических сил, конечно, беспокоят, но к этому в Идлибе уже привыкли, а от атак с земли территорию прикрывают турецкие военно-наблюдательные пункты. И попытка разрушить этот хрупкий баланс будет означать только одно – новые многокилометровые колонны сирийских беженцев в Турцию. Что для Анкары совершенно нежелательно. Но вопрос стоит гораздо шире. Территория Сирии, подконтрольная Дамаску, представляет собой, называя вещи своими именами, кормовую базу коррумпированного клана Асада и приближенных к нему семей. За девять лет гражданской войны оформились целые районы страны, в том числе и идлибская зона, которые становиться «кормом» для режима, держащегося на иностранных штыках, совершенно не хотят.

А потому в привычных границах Сирия уже не восстановится. У самого Асада на это сил не хватит, а внешних игроков сложившаяся конфигурация, по большому счету, вполне устраивает. Хотя, конечно, каждому хотелось бы большего – но политика есть искусство возможного. И попытка продвинуться на сирийской территории одного игрока – вызовет крайне болезненную реакцию у остальных. Есть и еще важный момент. Своим предложением «помощи турецкой стороне» Москва в очередной раз выступает как адвокат Асада. Но ей давно уже пора задуматься о том, насколько благодарен и лоялен клиент, которого она так защищает. Башар Асад широко улыбается российским представителям и всегда говорит им хорошие и приятные слова – вот только в политические и экономические выгоды для России это каким-то странным образом никак не конвертируется. В экономике Сирии царят иранцы, они же пользуются в коридорах власти Дамаска гораздо большим влиянием, чем россияне. Если усилия Эмиратов по возвращению Сирии в Лигу арабских государств в будущем, 2022 году увенчаются успехом, а так скорее всего и произойдет, то суннитские нефтяные монархии, вчерашние враги, будут Асаду милее, чем сегодняшние российские друзья.