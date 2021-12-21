Раиси во второй раз пригласил Алиева в Иран
Вчера, 22 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдоллахианом.
В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что президент исламской республики Ибрахим Раиси повторно пригласил Ильхама Алиева посетить Тегеран, пишут иранские СМИ.
«На недавней встрече, которую вы провели в Ашхабаде, господин президент (Ибрахим Раиси – ред.) пригласил ваше превосходительство посетить Тегеран. Он попросил меня передать вам его приглашение еще раз», - заявил Абдоллахиан, обращаясь к главе азербайджанского государства.
Глава МИД Ирана отметил, что встреча президентов Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси в Ашхабаде была поворотной точкой в отношениях между двумя странами.