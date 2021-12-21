Пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что представителей СМИ, участвующих в пресс-конференции президента, при входе в Манеж обработают частицами серебра в качестве одной из мер, принятых в условии пандемии COVID-19.

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил «Ленте.ру», почему журналистов обрабатывают частицами серебра перед пресс-конференцией президента России Владимира Путина.