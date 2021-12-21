Ученые назвали максимальный возраст, до которого может дожить человек

«Возраст, до которого может дожить человек, составляет 130-180 лет. Более того, эксперты уверены, что есть обстоятельства, в которых верхний предел вовсе отсутствует». Об этом говорится в исследовании университета HEC Montréal в Канаде.

Ученые считают, что, когда человек достигает возраста в 50 лет, риск его смерти с каждым годом увеличивается. Но уже после 80 лет он начинает понемногу снижаться и выравнивается к 110 годам.

По словам экспертов, риск смерти после преодоления рубежа в 110 лет составляет 50 процентов. Такой показатель актуален как для мужчин, так и для женщин.