Лидеры СНГ поздравляют Ильхама Алиева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем поздравительном послании отмечает, что «всеобъемлющее стратегическое партнерство между Казахстаном и Азербайджаном, основанное на традициях взаимного уважения и добрососедства, будет и дальше динамично расти и развиваться на благо наших народов».

В адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю его дня рождения.

А президент Узбекистана Шовкат Мирзиёев отметил, что «стратегическое партнерство в политической, торгово-экономической, транспортной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной сферах между Азербайджаном и Узбекистаном активно развивается на основе общих исторических, религиозных и культурных корней наших народов, в духе взаимного доверия и уважения».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в своем поздравительном послании особо отметил «личное внимание и всестороннюю поддержку» Ильхама Алиева развитию стратегических и добрососедских отношений между Баку и Ашхабадом и укреплению «искренней дружбы и братства двух народов».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравлении подчеркнул, что «переход двусторонних связей, характеризующихся высоким уровнем доверия, в Таджикистане связывают с вашим именем».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем поздравлении отметил большой вклад Ильхама Алиева в развитие и углубление братских, дружеских и партнерских связей между Баку и Тбилиси: «Уверен, что наши связи придадут новый и более сильный импульс укреплению грузино-азербайджанской дружбы и сотрудничества и в конечном итоге принесут нашим странам процветание и стабильность. Наши страны продолжат успешное сотрудничество грузинского и азербайджанского народов, основанное на многовековых добрососедстве и дружбе».