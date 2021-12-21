«Этот ультиматум означает, что Москва решилась на проведение военной операции...»

Предупреждение Путина, последовавшее за публикацией на сайте МИД России проектов соглашений между Москвой с одной стороны и Вашингтоном и Брюсселем с другой, является ультиматумом, опирающимся на реальную угрозу использования военной силы. Так оценил речь президента на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны России, глава российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман в интервью с Русской службой BBC.

Как сообщалось ранее, представленный Россией проект обеспечения безопасности включает такие требования, по исключению НАТО дальнейшего расширения блока, а также отказу от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

"Это ультиматум, опирающийся на реальную угрозу использования военной силы", - отметил Кофман.

Слова Путина и предшествовавшие им действия МИД РФ - свидетельство того, что Москва решилась на проведение военной операции против Украины, считает военный аналитик.