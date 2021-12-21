«Этот ультиматум означает, что Москва решилась на проведение военной операции...»
Предупреждение Путина, последовавшее за публикацией на сайте МИД России проектов соглашений между Москвой с одной стороны и Вашингтоном и Брюсселем с другой, является ультиматумом, опирающимся на реальную угрозу использования военной силы. Так оценил речь президента на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны России, глава российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман в интервью с Русской службой BBC.
Как сообщалось ранее, представленный Россией проект обеспечения безопасности включает такие требования, по исключению НАТО дальнейшего расширения блока, а также отказу от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
"Это ультиматум, опирающийся на реальную угрозу использования военной силы", - отметил Кофман.
Слова Путина и предшествовавшие им действия МИД РФ - свидетельство того, что Москва решилась на проведение военной операции против Украины, считает военный аналитик.
Когда проекты соглашений были опубликованы, Кофман пришел к выводу, что Россия не только просит невозможного, но и делает это в той форме, которая точно приведет к отказу - потому что серьезные переговоры ведутся за закрытыми дверями. Это беспокойство также разделяет Иэн Келли, служивший представителем США при ОБСЕ и послом в Грузии в администрации президента Барака Обамы: "Когда страны всерьез хотят обсудить документы, они не публикуют их. Сам факт публикации фактически делает их требованием, а не приглашением к переговорам".
Он согласился, что предложения России оказались настолько односторонними, что их обсуждение обречено на провал: "Россияне знают, что мы не будем обсуждать с Россией европейскую безопасность без привлечения наших европейских союзников. Я боюсь, что это просто предлог и оправдание для военных действий, что Россия выдвигает эти предложения, зная, что мы не можем их обсуждать".
Келли добавил, что если против расширения НАТО на восток Путин протестует с 2008 года, то требование к альянсу отказаться от всякого военного сотрудничества с постсоветскими странами возникло совсем недавно.