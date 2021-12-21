В Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит в 17-й раз. Глава российского государства общается с журналистами очно.

На входе в «Манеж» проверяются ПЦР-тесты на коронавирус. Представителей прессы тестировали 19, 21 и 22 декабря. Кроме того, на входе установлены специальные дезинфицирующие рамки, которые обрабатывают серебром всех журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил ранее, что в ходе большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подведет итоги года и остановится на международных событиях.