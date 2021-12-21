В Кабуле снова гремят взрывы

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана, сообщает местное агентство Khaama Press.

Инцидент произошел возле центрального отделения выдачи паспортов в одном из оживленных районов в южной части Кабула. Как уточняют очевидцы, взрыв прогремел в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к стоявшему возле административного здания автомобилю.

Пресс-секретарь полиции Кабула генерал Наби Мобин сообщил в Twitter, что в отделение выдачи паспортов пытался проникнуть террорист-смертник, но был ликвидирован службой безопасности. В результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал.