МВД опровергает: свадьбы в Зангилане не было
Министерство внутренних дел Азербайджана отреагировало на слухи о прошедшей в селе Агалы Зангиланского района свадебной церемонии.
По словам главного инспектора пресс-службы бардинской региональной группы МВД старшего лейтенанта полиции Аслана Гияслы, информация о проведении свадебной церемонии в Зангиланском районе не соответствует действительности.
«В данный момент на территории села продолжаются восстановительные работы. После их завершения наши граждане смогут вернуться на свои родные земли», - сказал А.Гияслы.