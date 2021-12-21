Зеленского обвиняют в госизмене

Депутаты Верховной рады Украины от партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали в правоохранительные органы заявление о совершении государственной измены и финансировании терроризма действующим главой государства Владимиром Зеленским и его окружением, передает ТАСС.

Согласно информации, Зеленского парламентарии считают виновным в энергетическом кризисе на Украине. «При каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора», - заявили в партии.

Двумя днями ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского стоит проанализировать на предмет госизмены.