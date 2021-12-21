В Москве заявили, что вступление Украины в НАТО исключено
Россия намерена остановить продвижение НАТО на восток. При этом членство Украины в альянсе исключено. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью специализированному журналу "Международная жизнь".
"Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере в тех параметрах и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году", – сказал Рябков.
Замглавы МИД РФ отметил, что Вашингтон знает о приоритетах и предпочтениях Москвы, поскольку помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактирует с высокопоставленными руководителями в Москве.
Рябков добавил, что Россия уже предложила США конкретные сроки начала диалога и ждет ответа Вашингтона. При этом Москва хочет быстрой формализации договоренностей, но не потерпит предварительных условий от США.
Как заверил российский дипломат, попытки Вашингтона использовать диалог с Москвой в качестве "ширмы для продолжения военного освоения Украины" приведут к "неизбежному ухудшению" ситуации.