В Москве заявили, что вступление Украины в НАТО исключено

Россия намерена остановить продвижение НАТО на восток. При этом членство Украины в альянсе исключено. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью специализированному журналу "Международная жизнь".

"Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере в тех параметрах и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия - НАТО в 1997 году", – сказал Рябков.