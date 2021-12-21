В Сальяне пастух застрелил владельца фермы

23 декабря на одной из ферм в Сальянском районе произошел вооруженный инцидент, передает АПА.

Это случилось в результате конфликта, возникшего между пастухом Р.Салмановым и владельцем фермы Ф.Мисгерли.

Как сообщил старший инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Низам Гамидов, Салманов в ходе конфликта выстрелил из ружья и ранил владельца фермы, на которой работал.

Салманов задержан сотрудниками полиции. В качестве вещественного доказательства изъято одноствольное ружье. Владелец фермы госпитализирован в центральную районную больницу. По факту ведется расследование.