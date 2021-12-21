В Тбилиси отпраздновали 15-летие деятельности SOCAR в Грузии
В Тбилиси состоялось торжественное мероприятие в честь 15-летия деятельности SOCAR в Грузии.
В мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр устойчивого развития и экономики Грузии Натия Турнава, мэр Тбилиси Каха Каладзе, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев и другие официальные лица.
Выступавшие отметили, что SOCAR является самым крупным инвестором в нефтяном секторе Грузии и крупнейшим налогоплательщиком в стране. Подчеркивалось, что азербайджанская госкомпания демонстрирует высокую социальную ответственность, а ее проекты укрепляют дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Грузией.
Ровнаг Абдуллаев вручил нескольким сотрудникам значок «Почетный нефтяник» и грамоты. Также вручены награды за укрепление дружбы между двумя странами, молодежную интеграцию, защиту исторического наследия и т.д.
Стоит отметить, что SOCAR осуществляет транспортировку нефти на западные рынки через нефтяной терминал Кулеви, созданный в 2006 году и принадлежащий госкомпании.
ООО «SOCAR Energy Georgia» посредством своих дочерних компаний эксплуатирует 112 бензозаправочных станций, 16 сервисных центров и 5 нефтяных терминалов. SOCAR Energy Georgia осуществляет в Грузии оптовую и розничную продажу нефтепродуктов из Азербайджана и третьих стран. Компания занимается поставкой и распределением газа в регионы Грузии, а также управляет местными газовыми сетями.
С 2008 года количество абонентов, обслуживаемых компанией SOCAR Georgia Gas, возросло с 78 тысяч до 808 тысяч.