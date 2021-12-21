В Тбилиси отпраздновали 15-летие деятельности SOCAR в Грузии

В Тбилиси состоялось торжественное мероприятие в честь 15-летия деятельности SOCAR в Грузии.

В мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр устойчивого развития и экономики Грузии Натия Турнава, мэр Тбилиси Каха Каладзе, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев и другие официальные лица.

Выступавшие отметили, что SOCAR является самым крупным инвестором в нефтяном секторе Грузии и крупнейшим налогоплательщиком в стране. Подчеркивалось, что азербайджанская госкомпания демонстрирует высокую социальную ответственность, а ее проекты укрепляют дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Грузией.

Ровнаг Абдуллаев вручил нескольким сотрудникам значок «Почетный нефтяник» и грамоты. Также вручены награды за укрепление дружбы между двумя странами, молодежную интеграцию, защиту исторического наследия и т.д.