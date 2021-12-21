Посольство еще одной европейской страны скоро откроется в Баку

Посольство Боснии и Герцеговины откроется в Азербайджане в скором времени. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции.

По его словам, в ходе встречи с находящейся в Азербайджане с официальным визитом главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисеры Туркович были обсуждены практические вопросы открытия посольств двух стран.

Также обсуждены практические шаги по развитию двусторонних отношений в туристической, гуманитарной, образовательных сферах в период после пандемии, вопросы экономического сотрудничества и их активизации, в частности в энергетической сфере.