Синоптики обещают снег в Баку

В четверг в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами пойдет снег, будет дуть умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла, в Баку – ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.