Азербайджан, Иран и Грузия запустили новый коридор
В тестовом режиме запущен новый транспортный коридор через Иран, Азербайджан и Грузию, который соединит Персидский залив с Черным морем, пишет IRNA.
В мероприятии, посвященном запуску коридора, приняли участие официальные лица Азербайджана, Ирана и Грузии.
«Соединение посредством данного коридора стран Юго-Восточной Азии и Индии с Восточной и Западной Европой расширит сухопутную транспортную связь между странами региона. Планируется транспортировка 20 млн тонн грузов. В 20-летний период планируется достичь транспортировки 50 млн тонн грузов в год», - заявил гендиректор Управления по международному транзиту и транспорту Организации дорог и транспорта ИРИ Джавад Хедаяти.
Хедаяти отметил, что запуск коридора нацелен на развитие экономических и транспортных связей, добавив, что после завершения грузоперевозок в тестовом режиме будет проведено трехстороннее заседание по деталям данного вопроса и достигнута договоренность между сторонами по упрощению перевозок.