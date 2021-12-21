Путин назвал единственный способ разрушить Россию

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции порассуждал о тех, кто изнутри способствовал развалу Российской империи и Советского Союза.

«Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз», - сказал российский лидер.

Путин добавил, что в обоих случаях развалу российского государства в XX веке помогали определенные силы внутри страны, которые отстаивали интересы других государств.