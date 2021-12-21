Путин выступил с обвинениями в адрес Ленина

В момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики, считает российский президент Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции.

«Донбасс изначально, даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах, не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда (в Украину - прим.) Ленин сотоварищи затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: "Надо перерешить!"», - сказал Путин. По мнению лидера России, большевики сделали это вопреки воле народа Донбасса.

«Именно это стало причиной нынешнего кризиса и вооруженного противостояния в регионе. Большевики создали Украину в ее нынешних границах — страну, которой никогда раньше не существовало», - отметил Путин.