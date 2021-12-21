Турция и Катар договорились об управлении аэропортом Кабула
Турция и Катар достигли соглашения по вопросу управления аэропортом Кабула в Афганистане. Об этом Anadolu сообщили источники в дипломатических кругах Турции.
По их данным, Анкара и Доха в последнее время обсуждали тему эксплуатации кабульского аэропорта. По итогам переговоров, был определен перечень компаний двух стран, которым был поручено проанализировать вопрос и подписать Меморандум о взаимопонимании.
Церемония подписания данного документа состоялась 7 декабря 2021 года в рамках визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Доху.
Турецко-катарская делегация направилась в четверг Кабул для обсуждения темы эксплуатации аэропорта с талибами. Отмечается, что делегация изучит позицию афганской стороны по данному вопросу, после чего проанализирует все собранные данные.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Анкара и Доха намерены передать представителям движения "Талибан" совместное предложение по управлению пятью аэропортами Афганистана.