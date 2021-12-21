Путин ответил на вопрос о Навальном
Россия неоднократно направляла другим странам официальные запросы с просьбой предоставить материалы, подтверждающие версию о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако эти запросы остались без ответа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос во время большой пресс-конференции.
"Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала", – указал российский лидер.
По его словам, приехать российским специалистам, чтобы на месте разобраться в ситуации, тоже не дали.
"Дайте нам основание хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить", – подчеркнул Владимир Путин.
Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в омскую больницу после резкого ухудшения самочувствия во время авиаперелета в августе 2020 года. Российские врачи признаков отравления не нашли. Однако когда он был доставлен на лечение в Германию, правительство ФРГ сообщило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".