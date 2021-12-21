Путин ответил на вопрос о Навальном

Россия неоднократно направляла другим странам официальные запросы с просьбой предоставить материалы, подтверждающие версию о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако эти запросы остались без ответа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос во время большой пресс-конференции.

"Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала", – указал российский лидер.

По его словам, приехать российским специалистам, чтобы на месте разобраться в ситуации, тоже не дали.