Недолго музыка играла: в магазинах Армении могут появиться турецкие товары
Пока нет решения о продлении запрета на ввоз турецких товаров. Об этом в беседе «Первому новостному» заявил заместитель председателя комиссии НС Армении по экономическим вопросам Бабкен Тунян.
«На данный момент решения нет. Запрет действует до конца этого года. Если решение о продлении запрета не будет принято снова, оно будет автоматически снято», - разъяснил он.
Депутат также пояснил, что решения правительства по этому поводу пока нет.
«Есть предложение от Министерства экономики, которое должно пройти соответствующие процедуры, а затем в правительстве будет принято либо решение о продлении запрета, либо нет», - сказал Тунян.
Отметим, о введении эмбарго на импорт товаров из Турции в Армении было объявлено в октябре 2020 года на фоне войны в Карабахе. Правительство Армении решило с 31 декабря ввести запрет на импорт готовой продукции турецкого производства.