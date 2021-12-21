Недолго музыка играла: в магазинах Армении могут появиться турецкие товары

Пока нет решения о продлении запрета на ввоз турецких товаров. Об этом в беседе «Первому новостному» заявил заместитель председателя комиссии НС Армении по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

«На данный момент решения нет. Запрет действует до конца этого года. Если решение о продлении запрета не будет принято снова, оно будет автоматически снято», - разъяснил он.