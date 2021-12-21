СГБ разоблачила группировку, которая шантажировала граждан интимными видео в WhatsApp и Facebook

Служба государственной безопасности изучила поступившую информацию о шантаже граждан Азербайджана интимными видеозаписями и их распространении через различные социальные сети в течение 2021 года.

В Азербайджане разоблачена организованная группировка, которая шантажировала граждан интимными видеозаписями. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ).

В связи с вышеуказанными фактами в Главном следственном управлении СГБ была создана следственная группа по уголовному делу, возбужденному по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство организованной группой денежных средств в крупном размере под угрозой распространения материалов, позорящих потерпевшего или его близких родственников), 272.2.1 и 272.2.2 (преднамеренное завладение информацией с использованием технических средств, не предусмотренной для общего пользования) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Были проведены следственно-оперативные и оперативно-технические мероприятия.

Установлено, что члены преступной группы посредством созданных ими в социальной сети Facebook фальшивых аккаунтов подстрекали граждан Азербайджана к интимному поведению, осуществляя видеосъемку с экрана во время видеозвонков через приложения Facebook Messenger и WhatsApp. Следствию стало известно, что преступники связывались с гражданами и показывали им или их близким родственникам оскорбительные материалы и под угрозой распространения требовали перевести крупную сумму денег на многочисленные счета через международные системы денежных переводов.

В результате широкомасштабных следственных мероприятий были получены IP-адреса и другие данные абонентов, подключенных к сети интернет-устройств, используемых членами преступной сети за пределами страны, обеспечена оперативная защита данных по этим IP-адресам через соответствующие структуры определенных стран, были установлены личности 32 человек, состоящих в преступной сети, и установлено, что более 200 граждан Азербайджана пострадали от преступных действий.

В рамках процедур международной правовой помощи по уголовным делам совместно с правоохранительными органами Республики Болгария были проведены обыски, допросы и другие интенсивные следственные действия по адресам, расположенным в болгарской провинции Силистра. Организаторы, исполнители и посредники в совершении преступных действий были задержаны с поличным, видеоматериалы, свидетельствующие о шантаже азербайджанских и других иностранных граждан, в большом количестве компьютеры, мобильные телефоны и техническое оборудование, содержащие голосовые сообщения и переписку, приобщены к материалам уголовного дела, проводимого в СГБ.

Иностранных граждан Гюрджана Стоянова, Тезджана Стоянова, Севинч Ниязи и других, чьи преступные деяния были разоблачены, привлекли к уголовной ответственности в качестве обвиняемых, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются международно-правовые процедурные меры. Расследование уголовного дела продолжается.