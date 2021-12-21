Азербайджан и Украина обсудили новый проект в пенсионной сфере

Состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева с министром социальной политики Украины Мариной Лазебной в видеоформате, сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Бабаев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Украиной, основанные на взаимном доверии и поддержке, находятся на уровне стратегического партнерства. Он отметил успешное сотрудничество двух стран в двустороннем формате и в рамках международных организаций.

Азербайджанский министр отметил, что развитие социальной сферы является одним из главных приоритетов в политике президента Ильхама Алиева. Он проинформировал о социальных реформах, проводимых в стране, последовательных шагах, предпринятых в направлении повышения социальных выплат, а также о значительном увеличении этих выплат в эти дни.