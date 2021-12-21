Азербайджан и Украина обсудили новый проект в пенсионной сфере
Состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева с министром социальной политики Украины Мариной Лазебной в видеоформате, сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Бабаев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Украиной, основанные на взаимном доверии и поддержке, находятся на уровне стратегического партнерства. Он отметил успешное сотрудничество двух стран в двустороннем формате и в рамках международных организаций.
Азербайджанский министр отметил, что развитие социальной сферы является одним из главных приоритетов в политике президента Ильхама Алиева. Он проинформировал о социальных реформах, проводимых в стране, последовательных шагах, предпринятых в направлении повышения социальных выплат, а также о значительном увеличении этих выплат в эти дни.
Говоря о двустороннем сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины за прошедший период, Бабаев отметил, что имеются возможности для расширения сотрудничества.
Лазебная, в свою очередь, выразила удовлетворение высоким уровнем отношений своей страны с Азербайджаном. Также министр отметила заинтересованность в расширении связей, обмене опытом в сфере труда, занятости, социальной защиты.
На встрече состоялся обмен мнениями о договорно-правовой базе, сформированной за прошедший период между двумя министерствами, а также о направлениях дальнейшего сотрудничества. Обсуждена подготовка проекта нового соглашения о сотрудничестве в пенсионной сфере.