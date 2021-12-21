Экс-глава аппарата мэрии услышал свой приговор

В Баку завершился судебный процесс по делу бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Расима Гулиева, обвинявшегося в незаконном сносе жилого дома, который считался историческим памятником.

Как сообщает haqqin.az, на прошедшем сегодня судебном заседании Р.Гулиев выступил с последним словом. Он не согласился с предъявленным ему обвинением, экс-руководитель аппарата попросил суд вынести оправдательный приговор. ”Пострадавшими в этом деле оказались я и моя семья", - заявил Гулиев.

Затем был зачитан приговор, согласно которому Р.Гулиев лишен свободы на три года.

Отметим, что Расим Гулиев обвинялся в незаконном указании о сносе исторического здания по улице Д.Алиевой в Баку и выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов компании FF-2011.