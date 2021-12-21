По словам начальника штаба, в зависимости от возможностей бюджета Индонезия хотела бы закупить две-три эскадрильи истребителей поколения 4,5 среднего или тяжелого класса - всего около 30 единиц.

"C тяжелым сердцем мы отказались от планов приобретения Су-35, потому что, как мы с самого начала говорили, строительство военно-воздушных сил очень зависит от бюджета", - пояснил Прасетьо .

Власти Индонезии отказались от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств. Об этом сообщил информационный портал CNN Indonesia со ссылкой на начальника штаба ВВС страны Фаджара Прасетьо.

На данный момент Джакарта рассматривает вопрос о приобретении американских истребителей F-15EX Eagle II или французских Dassault Rafale. "Выбор сужается на этих двух самолетах", - отметил Фаджар.

Он добавил, что если Джакарта остановится на истребителях F-15EX, то она сможет их получить к 2027 году.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму $1,1 млрд стало известно в начале 2018 года. В марте 2020 года агентство Bloomberg сообщало, что власти Индонезии приняли решение отказаться от планов реализации контракта с Россией на поставку Су-35 в связи с нехваткой средств в бюджете республики, вызванной пандемией коронавируса, а также из-за угроз США ввести санкции в отношении Индонезии в случае выполнения данного контракта.