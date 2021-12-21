Путин об убийствах Политковской и Немцова: Я все делал, чтобы их раскрыть

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделал все для раскрытия убийств журналиста Анны Политковской и оппозиционного политика Бориса Немцова.

«Коммерсант» собщает, что российскому лидеру в ходе большой-пресс-конференции зачитали вопрос от главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который не присутствует на мероприятии. «Вам лично известны имена заказчиков убийств Анны Политковской и Бориса Немцова?» — говорится в вопросе.

«Я все делал, чтобы раскрыть эти преступления. Все поручения и приказы были мной отданы. Люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики спрятались, остались за скобками. Органам дознания это не известно. Если есть заказчики, то будем их искать»,— заверил Владимир Путин.

Журналист Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома 15 лет назад. 7 октября 2021 года истек срок давности по этом делу. Осуждено шесть человек, однако заказчик убийства так и не был найден. Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. Исполнителей убийства — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к срокам от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Заказчиком убийства считается бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД РФ Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.