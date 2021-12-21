Сегодня стало известно, что Б.Рустамов предпринимал аналогичные деяния и в России. Об этом на своей странице в Facebook рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Самарской области Рахман Алиев.

Р.Алиев отмечает, что Б.Рустамов был в Самаре 4 года назад: «Он стучался во все двери и предлагал написать в газете хвалебные статьи. Постучался и в нашу дверь. Мы приняли его, поужинали в ресторане и сказали, чтобы он ничего о нас не писал».

Член ОНК отмечает, что Рустамов попросил у них денег на дорогу: «Мы не оставили его без денег на улицах России, дали ему деньги на билеты. Но он не сдержал своего слова и написал от нашего имени статью, не соответствующую нашему менталитету и темпераменту. Позже он обратился к нам с просьбой, противоречащей закону. Получив отказ, он начал оскорблять нас со своего профиля и с левых аккаунтов. Мы промолчали. Видимо, кто-то не стал терпеть его преступные деяния».