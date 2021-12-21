Сегодня на заседании Государственного таможенного комитета e.customs.gov.az состоялась презентация новых версий портала и мобильного приложения "Smart Customs". В мероприятии для представителей СМИ приняли участие начальник Главного управления технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Темкин Халилов, начальник управления цифрового таможенного администрирования Рауф Гулиев и представители соответствующих структур комитета.

Начальник Главного управления технологических инноваций и статистики Темкин Халилов отметил, что таможенными органами регулярно проводится работа по улучшению предпринимательской среды, обеспечению прозрачности во внешнеэкономической деятельности, совершенствованию таможенного дела, развитию таможенной инфраструктуры и, в частности, информационных систем комитета. Начальник Главного управления подчеркнул, что ГТК разрабатываются и предоставляются в пользование гражданам электронные услуги на основе новых информационных технологий. Е.customs.gov.az мобильное приложение Smart Customs и Портал торговой статистики также являются следующими проектами электронных услуг, подготовленными таможенными органами.

Отмечено, что с целью дальнейшего повышения уровня услуг, оказываемых комитетом гражданам, с этого года электронные таможенные услуги концентрируются в единой системе e.customs.gov.az. В настоящее время портал предоставляет 13 электронных услуг для юридических и физических лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. В ближайшее время количество электронных услуг, предоставляемых через портал, планируется увеличить до 30. Портал работает на азербайджанском, русском и английском языках.

Для удобства пользования веб-порталом электронные услуги отображаются в соответствующих разделах. В разделе" Отзывы и предложения " осуществляется постоянное обновление электронных услуг с учетом предложений, адресованных пользователями. При этом интерфейс портала разработан таким образом, чтобы он был простым, удобным и доступным для пользователей всех возрастных групп. На портале размещены видеоуроки по каждой электронной услуге, а также ссылки на порталы других наиболее часто используемых учреждений.

Одним из нововведений является то, что на портале добавлены функции "уведомления" и "объявления" для зарегистрированных пользователей. С помощью функции" уведомление " пользователи могут получить доступ к информации о проведенных таможенных операциях. Эта услуга особенно важна для импортеров при таможенном оформлении. Так, после подачи таможенной декларации они могут отслеживать статус исполнения декларации через сервис "уведомление".

На портале представлены IP-решения некоторых сервисов. Уже 8 банков и более 100 почтовых и курьерских компаний используют эти решения.

В то же время e.customs.gov.az мобильные версии электронных услуг, которые чаще всего используются на портале, предоставляются через мобильное приложение Smart Customs. Из 13 запущенных в настоящее время электронных сервисов 5 интегрированы в мобильное приложение.

В улучшенную с визуальной и технической точки зрения версию мобильного приложения Smart Customs добавлено множество функциональных возможностей. Участники внешней торговли e.customs.gov.az пользователи портала теперь смогут следить за новостями через мобильное приложение Smart Customs.

В целом за 11 месяцев текущего года количество предоставляемых Государственным таможенным комитетом электронных услуг превысило 10 миллионов 832 тысячи.

Только за 11 месяцев 2021 года e.customs.gov.az через портал и мобильное приложение Smart Customs таможенным органам было подано более 5 миллионов 557 тысяч электронных торговых деклараций. Всего на портале зарегистрировано более 166 тысяч пользователей. Число пользователей мобильного приложения превышает 358 тысяч человек. 222 тысячи из них являются пользователями платформы Android, а 136 тысяч-IOS.

В рамках мероприятия начальник управления цифрового таможенного администрирования Рауф Гулиев выступил со специальной презентацией применяемых инноваций.