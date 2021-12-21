Иран поставит туркменский газ в Азербайджан в начале 2022 года
Министр нефти Ирана Джавад Овджи объявил, что своп туркменского газа в Азербайджан через Иран начнется с 1 января 2022 года, передают туркменские СМИ.
«Объем ежегодного газового своп соглашения составляет 1,5-2 млрд кубометров природного газа. Мы можем использовать эту возможность, чтобы помочь стабилизировать обеспечение природным газом северные регионы Ирана в холодное время года», - отметил Джавад Овджи.
Напомним, что 28 ноября в рамках 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан заключили трехстороннее соглашение о своповых поставках газа.