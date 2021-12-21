Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

От всей души поздравляю Вас с шестидесятилетием!

Шестьдесят лет для руководителя — это возраст зрелости, мудрости, глубокого понимания людей и сути вещей. Но Вы на этом не останавливаетесь, для Вас это только стартовая позиция.

Знаменитый азербайджанский поэт Низами говорил: «Мир ради радости и счастья - не ради притеснений и нужды». Несмотря на то, что уходящий год стал одним из самых сложных для всех стран мира, Вы успешно продолжаете строить и укреплять возглавляемое Вами государство, основанное на высокоцивилизованных принципах, к которым призывал мыслитель древности. Под Вашим руководством Азербайджан взял высокий темп социально-экономического и культурного развития. Активное участие в глобальных исторических процессах способствует росту авторитета нашей страны на международной арене.

Вы постоянно ставите перед собой все новые цели, которые для других могут показаться недостижимыми, но Вы с Вашим стратегическим мышлением, предвидением и смелостью в решительный момент покоряете намеченные задачи.

Возьму на себя смелость сказать, что без того легендарного подвига, который азербайджанцы совершили под Вашими руководством, они никогда не смогли бы состояться как народ Азербайджана. Его жители так бы и остались всего лишь населением территории, которая у них осталась. Теперь же - это народ, НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ. И в его пробуждении главная заслуга, безусловно, Ваша. Именно Вы долгие годы готовили ПОБЕДУ, которая сплотила всех азербайджанцев.

И эта победа будет Вашей спустя многие века!

Слава Вам и слава всем героям, погибшим за Родину!

Желаю Вам, Вашей прекрасной семье здоровья, благополучия, успехов и как можно больше счастья. Как можно больше!

Всегда Ваш, Фархад Ахмедов