ЭКВИТА стала основным партнером Форума женщин-юристов

Компания ЭКВИТА стала основным спонсором первого в Азербайджане Форума женщин-юристов, на котором выступили депутаты Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова и Нигяр Арпадараи, а также руководитель отдела по правам человека и связей с общественностью Айнур Сабитова.

Учредитель и директор ЭКВИТА Ильгар Мехти поделился с участниками мероприятия статистическими данными о гендерном балансе внутри компании и об управленческой роли женщин в обществе и бизнесе.

А партнер компании Шараф Аскерова выступила на тему о важности искоренения гендерного неравенства в Азербайджане.

Отметим, что ЭКВИТА удостоена награды «Лучшая юридическая фирма 2021 года» юридическим журналом İnjuria.