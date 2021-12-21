Первое сенсационное интервью Тельмана Исмаилова: арест в кафе, 22 дня в тюрьме, потеря 5.5 млрд долларов и Мардан-палас, а также отношение к Путину цикл «Беседы с Эйнуллой Фатуллаевым», видео
Главный редактор haqqin.az, известный азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев с недавних пор представляет читательской аудитории цикл бесед с именитыми политическими, общественными и государственными деятелями. Прежде журналист отдавал приоритет печатной форме интервью, однако начиная с сегодняшнего выпуска в рубрике будут представлены и живые видеобеседы.
Несколько недель назад haqqin.az анонсировал интервью нашего издания с известным российским олигархом, проживающим в эмиграции в Черногории, Тельманом Исмаиловым. Отметим, что эта первая беседа главы группы компаний АСТ с представителем средств массовой информации после его освобождения из черногорской тюрьмы, в которой он провел 22 дня. Интервью с Тельманом Исмаиловым распространил недавно учрежденный Э.Фатуллаевым канал на Youtube. Пользуясь случаем, приглашаем наших читателей подписаться на новый канал журналиста. В будущем часть бесед будет распространяться именно по этому каналу.
Представляем вашему вниманию сенсационную беседу с беглым олигархом.