Путин: «Оскорбление пророка Мухаммеда - не свобода творчества»

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что оскорбление пророка Мухаммеда и размещение фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» - это не свобода творчества, передает ТАСС.

По словам Путина, без свободы нет движения вперед, без нее «нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное».

«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" - это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам», - подчеркнул глава государства.