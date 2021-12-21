Посол Франции в приемной министра иностранных дел Азербайджана
Накануне распространилась информация, что кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, находящаяся в эти дни в Армении, побывала в Карабахе и провела ряд встреч.
В связи с этим временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста.
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что 22 декабря 2021 года руководитель французского региона Иль-до-Франс, кандидат от Республиканской партии на предстоящих во Франции президентских выборах Валери Пекресс совершила незаконный визит в город Ханкенди Азербайджанской Республики.
«Этот визит, проводимый в рамках предвыборной кампании в сопровождении других французских политиков, направлен против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и является нарушением национального законодательства страны», - говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел выражает решительный протест посольству Франции в связи с незаконным визитом и напоминает, что граждане Франции, нарушающие требования соответствующих законов Азербайджанской Республики, несут ответственность в соответствии с азербайджанским национальным законодательством.
До сведения противоположной стороны было доведено, что данный шаг группы политиков из Франции наносит серьезный ущерб азербайджано-французским двусторонним отношениям, а также ущерб авторитету Франции в регионе и той роли, которую Париж может сыграть в нормализации азербайджано-армянских отношений после окончания конфликта.
Также в отмечается, что имена граждан Франции, незаконно посетивших азербайджанские территории, включены в список лиц, въезд которым в Азербайджан нежелателен, говорится в сообщении МИД Азербайджана.