Посол Франции в приемной министра иностранных дел Азербайджана

Накануне распространилась информация, что кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, находящаяся в эти дни в Армении, побывала в Карабахе и провела ряд встреч.

В связи с этим временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что 22 декабря 2021 года руководитель французского региона Иль-до-Франс, кандидат от Республиканской партии на предстоящих во Франции президентских выборах Валери Пекресс совершила незаконный визит в город Ханкенди Азербайджанской Республики.