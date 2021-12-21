Путин о признании Россией "Талибана"

Решение о признании правительства талибов должно быть консолидированным, Москва будет к этому стремиться, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Что касается признания, то мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения, у нас есть своя позиция, я сейчас ее достаточно ясно изложил, мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным", - сказал Путин, отвечая на вопрос про возможность признания правительства движения "Талибан" в Афганистане.