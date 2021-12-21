БТА отчиталось о годичных работах на общественном транспорте

2021 год в числе прочего запомнился и с точки зрения предоставления гражданам услуг по перевозке пассажиров в соответствии с современными требованиями по качеству и безопасности. В соответствии с поручением главы государства обновление автобусного парка для обеспечения комфорта граждан было продолжено и в текущем году. Так, согласно договору, подписанному 10 декабря 2020 года между Бакинским транспортным агентством и турецкой компанией BMC, на доставку в Баку 150 новых автобусов.

Все автобусы, полностью отвечающие современным требованиям пассажиропотока и соответствующие стандарту Евро 6, имеют длину 12 метров. В ближайшее время начнется процесс доставки автобусов в Баку.

Параллельно с обновлением автобусного парка продолжаются работы по расширению охвата безналичной системой оплаты пассажирских перевозок. В текущем году в Bakicart интегрировано 578 автобусов.

На основании обращений граждан и результатов ежедневного анализа оптимизировано 42 линии маршрутов, обновлено 7 линий регулярных маршрутов, организовано 14 новых линий маршрутов.

В течение года также было уделено внимание обновлению инфраструктуры общественного транспорта. Так, организовано около 270 новых автобусных остановочных пунктов.

Самым важным показателем в этом смысле является обеспечение устойчивости общественного транспорта во время пандемии. Количество людей, путешествующих на автобусах по регулярным маршрутным линиям, увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Обеспечение прозрачности 49% от общего оборота в маршрутной сети также является одним из основных результатов принятых мер. В настоящее время безналичным расчетом в общественном транспорте ежедневно пользуются около 800 тысяч пассажиров.