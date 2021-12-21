Согласно информации, ежемесячное денежное довольствие военнослужащих действительной военной службы (за исключением военнослужащих срочной службы, а также военнослужащих операционных бригад и спецбригад в составе отдельной общевойсковой армии Минобороны), на которых не распространяется президентская надбавка к ежемесячным должностным окладам военнослужащих Минобороны Азербайджана, проходящих действительную военную службу на освобожденных от оккупации территориях, повышается на 20%. Также ежемесячный должностной оклад гражданских работников Минобороны повышается в среднем на 20%.

Президент Ильхам Алиев подписал указы о повышении должностных окладов военнослужащих и гражданских сотрудников силовых ведомств Азербайджана.

Согласно другому указу главы государства, ежемесячный должностной оклад сотрудников МВД с особым званием повышается на 20%, ежемесячный должностной оклад (тарифная ставка) гражданских работников МВД повышается в среднем на 20%.

Кроме того, указом президента, ежемесячное денежное довольствие военнослужащих действительной военной службы Внутренних войск МВД, на которых не распространяется президентская надбавка к ежемесячным должностным окладам военнослужащих Внутренних войск, проходящих действительную военную службу на освобожденных от оккупации территориях (за исключением военнослужащих-срочников), повышается на 20%.

Также ежемесячный должностной оклад (тарифная ставка) гражданских работников Главного управления Внутренних войск повышается в среднем на 20%.

Помимо этого, указом президента повышаются должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Службы внешней разведки (за исключением военнослужащих-срочников) на 20%. Также ежемесячный должностной оклад гражданских работников Службы внешней разведки повышается в среднем на 20%.

Глава государства также подписал указ о повышении ежемесячного должностного оклада военнослужащих действительной военной службы Службы безопасности президента Азербайджана (за исключением военнослужащих-срочников) на 20%. Также ежемесячный должностной оклад гражданских работников Службы безопасности президента Азербайджана повышается в среднем на 20%.

Кроме этого, на 20% повышается зарплата военнослужащих из системы Службы госбезопасности Азербайджана (за исключением военнослужащих-срочников) и гражданских работников в системе СГБ.

Согласно еще одному указу, на 20% повышается зарплата военнослужащих в системе Государственной пограничной службы (ГПС) и гражданских работников в системе Госпогранслужбы.

Все указы вступают в силу 1 января 2022 года.