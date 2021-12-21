Азербайджан внес кандидата в президенты Франции в «черный список»

Находящаяся в эти дни в Армении кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс вместе с другими политиками накануне побывала в Карабахе.

В связи с чем временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста.