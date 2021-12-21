Азербайджан внес кандидата в президенты Франции в «черный список»
Находящаяся в эти дни в Армении кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс вместе с другими политиками накануне побывала в Карабахе.
В связи с чем временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста.
Имена граждан Франции, в том числе кандидата в президенты Франции Валери Пекресс, незаконно посетивших азербайджанские территории, включены в список лиц, въезд которым в Азербайджан нежелателен, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Отметим, ранее, 16 сентября 2021 года, в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан, был включен член Национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони.