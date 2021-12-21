И сотрудникам Госкомтаможни повысили зарплаты
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников Государственного таможенного комитета, имеющих специальные звания, и заработной платы гражданских лиц, не являющихся гослужащими.
Согласно указу, повышается ежемесячный должностной оклад сотрудников ГТК, имеющих специальные звания, на 20%. Ежемесячный должностной оклад (тарифная ставка) гражданских работников ГТК повышается в среднем на 20%.
Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.