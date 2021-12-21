В начале мероприятия, на которое собрались жители города, были подведены предварительные итоги проведенных в городе работ по благоустройству.

Накануне в новом Кинопарке в городе Евлах была организована грандиозная концертная программа. Выступали известные певцы Айсель Ализаде, Эмиль Бадалов, Рамиль Набран, Ильхама Гасымова и др.

А сделано действительно многое. В центре Евлаха реконструирован парк «Деде Горгуд», его площадь теперь занимает почти два гектара. Здесь же установлен памятник герою известного эпоса, чье имя носит парк. Капитальному ремонту подвергнут также парк Низами и капитально ремонтируется дворец Гейдара Алиева.

А полностью реконструированный Кинопарк стал особенно любимым местом детей и пенсионеров города. Детвора с удовольствием резвится на детской площадке, а пожилые люди прогуливаются по аллеям и ведут беседы на скамейке под сенью деревьев.

Полностью преобразилась и евлахская Аллея шехидов, куда горожане не забывают приносить цветы.

Вместе с тем в городе отремонтирован целый ряд многоквартирных жилых домов, а их дворы благоустроены и озеленены.

Вообще же преобразованием и благоустройством охвачен весь Евлахский район. В 2019-2021 годах особое внимание здесь уделяли ремонту и строительству образовательных учреждений. Капитально отремонтированы 13 школ, построены две новые. Так, в селении Гоюнбинеси появилась новая школа на более чем 430 учеников. А в самом Евлахе обновлены 4 детских сада.

В городе полным ходом идет и работа по переселению семей из старых зданий барачного типа. В частности, на проспекте Низами для этого возведено девятиэтажное здание на 45 квартир.

В районе была продолжена работа и по ремонту дорог. Так, отремонтированы автомобильные дороги Халдан-Араш-Мейвели и Гароглан-Гушчу-Малбинеси-Гоюнбинеси общей протяженностью 19,6 км. Из 127 км межпоселковых дорог в Евлахском районе приведено в порядок и заасфальтировано 92,6 км, что составляет 73% от всех внутренних дорог района. Построены пешеходный мост на магистральном шоссе в селе Халдан и большой железобетонный мост через реку Индже, который объединяет 12 сел.

В результате предпринятых мер в 2021 году были полностью газифицированы все населенные пункты Евлахского района.

Под особым вниманием руководства района оказалось повышение сельскохозяйственного потенциала. В поселке Аран создан новый агропарк, где на постоянной основе будут трудоустроены 320 жителей района. На территории в 2000 га, выделенной для ООО «Азершекер», проложено 7 км бетонных каналов и установлено 39 современных поливных систем.