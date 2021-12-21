США не смогут помешать: Китай станет первой экономикой мира, уверен Путин
Китай неизбежно станет первой экономикой мира, заявил на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, добавив, что США не смогут этому помешать.
«Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов», - подчеркнул Путин.
Глава российского государства напомнил, что сейчас экономика Китая по паритету покупательной способности больше, чем экономика США. К 2035 году или к 2050 году - но Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям, отметил президент РФ.