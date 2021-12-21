Фабиано Каруана стал победителем турнира памяти Вугара Гашимова

Его победитель определился в «Армагеддоне». Им стал американец Фабиано Каруана. Он и венгр Рихард Раппорт по итогам 14 партий в быстрые шахматы и 14 партий в блиц набрали одинаковое количество очков – по 24. Сильнейший должен был определиться в партии, где у белых пять минут времени, а у черных – четыре. При этом ничья устраивала черных. Но до ничьи дело не дошло. Каруана одержал победу и стал победителем мемориала Вугара Гашимова.

3-е место занял азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, набравший 22,5 очка. В заключительный день соревнований Шахрияр обыграл нашего Вугара Асадли и россиянина Сергея Карякина, еще три раза сыграл вничью и потерпел два поражения, в том числе в последнем туре от Каруаны, которое позволило американцу побороться с Раппортом в «Армагеддоне».

На 4-й позиции расположился Карякин, в активе которого 21 очко. Остальные позиции заняли Рауф Мамедов (15,5 очка), Давид Навара (14), Вугар Асадли (10) и Вишванатан Ананд (9).

Напомним, за победу по итогам двух партий в рапиде шахматисты получали по 3 очка. В случае ничьи соперники для выявления победителя играли в «Армагеддон». За победу в «Армагеддоне» полагалось 2 очка. Шахматист, проигравший в «Армагеддоне», получал 1 очко.

В блице все было как обычно: 1 очко за победу, 0,5 – за ничью, 0 – за поражение.

Контроль времени: рапид – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход; блиц – 5 минут плюс 3 секунды; «Армагеддон» - 5 минут у белых, 4 минуты у черных плюс 3 секунды за каждый ход после 60-го хода.