МИД Украины отреагировало на слова Путина о военной операции в Донбассе

В министерстве иностранных дел Украины ответили, что слова президента России Владимира Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе не соответствуют действительности, передает «Украинская правда».

«Заявление президента России о якобы подготовке Украиной военной операции в Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», - сказано в сообщении ведомства.

В МИД Украины также призвали Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении вооруженного конфликта в Донбассе.