В Баку скончался студент
Скончался студент филологического факультета Бакинского Университета «Евразия» Рустам Рустамов, передает Qafqazinfo.
По информации издания, причиной смерти студента стал сердечный приступ.
Скончался студент филологического факультета Бакинского Университета «Евразия» Рустам Рустамов, передает Qafqazinfo.
По информации издания, причиной смерти студента стал сердечный приступ.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.