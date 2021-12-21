Вучич написал Ильхаму Алиеву: «Сербия приветствует урегулирование карабахской проблемы»

«Я придаю большое значение сотрудничеству с вами в духе общих ценностей и взаимного уважения. Близость наших межгосударственных и личных отношений была подтверждена в совместной организации празднования 60-летия Движения неприсоединения. Мне очень приятно, что в своем выступлении вы особо отметили вопросы территориальной целостности и суверенитета стран в рамках международного права. В этом смысле я еще раз хочу поблагодарить вас за вашу твердую позицию по непризнанию независимости Косово, провозглашенной в одностороннем порядке, а также за поддержку Сербии в этом вопросе в международных организациях. Сербия, в свою очередь, придерживается принципа уважения суверенитета и территориальной целостности и приветствует урегулирование карабахской проблемы». Об этом говорится в поздравительном письме президента Сербии Александра Вучича по случаю дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава Сербии также подчеркнул, что стратегическое партнерство с Азербайджаном имеет большое значение для страны.

«Несмотря на географическую удаленность, наши страны и народы объединяет огромный потенциал для укрепления дружбы и партнерства во всех сферах. Сербия твердо привержена дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном. Поэтому я надеюсь, что Азербайджан и в дальнейшем останется нашим надежным партнером в реализации общих целей», - написал Вучич.