Столтенберг: НАТО не обещало не расширяться

«НАТО никогда не давало обещаний не расширяться на восток». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает dpa.

По словам Столтенберга, в учредительном договоре Североатлантического альянса указано, что любая страна может стать членом организации.

«Есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия – НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать собственный путь», - добавил он.