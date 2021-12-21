В Афганистане застрелили террориста-камикадзе

В столице Афганистана Кабуле у входа в здание паспортного стола застрелен террорист-смертник, сообщает агентство Reuters.

По информации движения «Талибан», в результате операции были ранены несколько человек, здание было заблокировано силами безопасности.

Отметим, что в последние дни, после того, как служба выдачи паспортов была возобновлена, большое количество афганцев начали собираться у здания паспортного стола Кабула, пытаясь получить документы на выезд из страны.