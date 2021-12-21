Президент Казахстана поздравляет Ильхама Алиева

«Убежден, следуя вашему стратегическому курсу, Азербайджан будет и далее уверенно двигаться вперед по пути устойчивого роста и покорит новые высоты в деле построения сильного и процветающего государства». Об этом говорится в поздравительном письме президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева по случаю дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего 60-летия.

Эту юбилейную дату вы заслуженно встречаете в статусе признанного лидера своего народа, внесшего исторический вклад в укрепление государственности Азербайджана, достижение впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и повышении авторитета страны на международной арене», - говорится в письме Касыма-Жомарта Токаева.