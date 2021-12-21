Белый дом заявляет: США не готовы согласиться с Россией

«США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон работает над дипломатическими переговорами.

«На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, предложения по НАТО – хороший пример», - сказала она.

Напомним, что ранее Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.