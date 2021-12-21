В Уджаре нашли 134 кг мяса неизвестного происхождения

В Уджарском районе было обнаружено 134 килограмма мясо неизвестного происхождения. Об этом сказали haqqin.az в Агентстве по пищевой безопасности Азербайджана.

На основании поступившей информации, инспекторы Агентства совместно с сотрудниками районного отдела полиции провели осмотр автомобиля марки «Газель» с государственным номерным знаком 20 EF 816, принадлежащего Эльзамину Рзаеву.

В ходе осмотра в багажном отсеке автомобиля было обнаружено 134 кг мяса без соответствующей печати, происхождение которого неизвестно.

При органолептическом осмотре возникли обоснованные подозрения в непригодности мяса к употреблению, образцы были отобраны и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности для проведения исследований.